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Murat SOLAK - Ersan SAN-Buğra AKAY /İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Başakşehir’de silah imalathanesine operasyon

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Başakşehir’de silah imalathanesine operasyon
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BAŞAKŞEHİR’de kaçak silah üretildiği tespit edilen imalathaneye düzenlenen operasyonda binlerce silah gövdesi, silah namlusu ve silah kalıpları ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede yapılan aramalar kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan imalathaneye kaçak silah üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe geçen ekipler 15 Ekim’de ihbar edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İ.C.Z., M.B. ve C.Z. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİNLERCE SİLAH MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda 13 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 650 adet kurusıkı mermisi, 18 adet silah sürgüsü, bin 750 adet açık namlu, bin 80 adet kapalı namlu, bin 590 adet tabanca gövdesi, 280 adet şarjör, 9 CNC cihazı, 1 enjeksiyon makinesi, 1 kalıp döküm ve torna makinası, 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği ve çok sayıda şarjör ile sürgü kalıbı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.

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