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Başakşehir'de şaşırtan görüntü... Dumanlar eşliğinde yoluna devam etti

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#İstanbul#Yangın#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 12:13

İstanbul Başakşehir’de bir İETT otobüsünün yoğun şekilde duman çıkartarak seyir halinde ilerlemesi trafikteki diğer vatandaşları şaşkına çevirdi. Kameraya yansıyan görüntüde bir vatandaşın, “Yanıyorsun Fuat Ağabey” yorumu ise Kemal Sunal’ın “Sakar Şakir” filmini hatırlattı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Başakşehir’de meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Çıkan dumanların yoğunluğunu gören vatandaşlar adeta hayrete düştü.

Otobüsten çıkan dumanlar öyle bir seviyeye geldi ki, diğer araçlar otobüsün arkasında seyredemeyecek seviyeye geldi.

Otobüsün içinde sürücü dışında başka vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmezken, otobüsün yanından geçen vatandaşın, “Yanıyorsun Fuat Ağabey” yorumu akıllara Kemal Sunal’ı getirerek izleyenleri güldürdü.

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#İstanbul#Yangın#İtfaiye

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