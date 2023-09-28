Başakşehir'de sahte polis operasyonu

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Olay, Şahintepe Mahallesi Yalçın Sokak'ta 13 Eylül'de meydana geldi. Polise başvuran Suriye uyruklu H.E.N., sabaha karşı evine gelen ve polis olduklarını söyleyen kişilerin kendisini yaraladığını ve ziynet eşyaları ile cep telefonunu gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Sabaha karşı 04.30'da meydana gelen olayın ardından polise ifade veren H.E.N., evde ailesiyle yaşadığını söyleyerek "Sabaha karşı kapı çalındı. Kim o diye sorduğumuzda polis olduklarını söylediler. Yüzlerinde cerrahi maske vardı. İçeri girdikten sonra bana silah gösterip para ve altınların yerini sordular. Evde bulunan 5 adet toplam 50 bin lira değerinde bilezik, 35 bin lira para ve 3 adet cep telefonunu aldılar." dedi.



Evden ayrılırken onlara doğru yöneldiğini anlatan mağdur H.E.N. "Bana doğru pompalı tüfekle ateş açtılar. Saçmalar göğüs kısmıma isabet etti. Bizi öldürecekler diye çok korktuk." şeklinde konuştu.



Polis ekiplerinin başlattığı çalışma çerçevesinde güvenlik kameraları detaylıca incelendi. Yapılan incelemelerde, beyaz renkli bir araçla geldikleri ve aynı araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda tespiti yapılan şüpheli Berkant C., Muhsum P., Umutcan Ç. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Mahsum P. isimli şüphelinin ikamet aramasında 3 adet polis yeleği, 2 adet polis kepi ve 2 adet kelepçenin ele geçirildiği öğrenildi.