Başakşehir'de metrodaki tacizci gözaltına alındı

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Olay, 27 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'de meydana geldi. Z.B. (21) isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin(55) müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G. vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.