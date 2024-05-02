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Başakşehir'de metrodaki tacizci gözaltına alındı

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#İstanbul#Başakşehir#Metro
Başakşehirde metrodaki tacizci gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 22:14

İstanbul Başakşehir'de metroda yolculuk yapan Z.B. (21) isimli kadın karşısında oturan bir kişinin müstehcen hareketler yaptığını farketti. o anları cep telefonu ile görüntüleyen kadın, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 55 yaşındaki M.G.'yi gözaltına aldı.

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Olay, 27 Nisan Cumartesi günü Başakşehir'de meydana geldi. Z.B. (21) isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin(55) müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Başka bir metro içerisinde bir kadını taciz ettiği öğrenilen M.G. vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi. M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#İstanbul#Başakşehir#Metro

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