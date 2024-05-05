×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir'de korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı! 'Dehşet bir görüntüydü'

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Başakşehir#Sakarya
Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 14:28

Kakava Şenlikleri için Sakarya'dan Edirne'ye giden tur otobüsünün Başakşehir'de motor bölümünde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 11.30 sıralarında İkitelli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki tur otobüsünde çıktı. Kakava Şenlikleri için Sakarya'dan Edirne'ye giden Emrah Canyiğit idaresindeki 34 EGN 165 plakalı otobüsün motor bölümünde arıza meydana geldi.

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

Akaryakıt akıttığı iddia edilen otobüs, şoförü tarafından tamir için Başakşehir'de bir tamirhaneye götürülürken aracın motor kısmından dumanlar yükseldi.

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

Dumanları gören şoför, aracı durdurduktan sonra yolcuları otobüsten tahliye etti. Alevlerin yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar otobüse yangın tüpü ve suyla müdahale etti.

Haberin Devamı

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüse alındı.

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

“BİR ANDA DUMANLAR GELMEYE BAŞLADI"

Yolcu Nurten Tuncalın, "Şoförümüz 'Yağ akıtıyor' dedi. Ustayı aradı, usta 'Gelin' demiş, oraya gidiyorduk. Bir anda dumanlar gelmeye başladı arkadan. Şoförümüz kapıları açtı, dışarı çıktık arkadan alev aldı. Biz Edirne’ye gidiyorduk Kakava Şenliklerine" dedi.

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Murat Şimşek, "İşletmemiz var yan tarafta, arkadaşlarla birlikte olayı fark ettiğimizde beklemeksizin yangın tüpüyle müdahale ettik. Hakikaten araç yanmaya başladığında dehşet bir görüntüydü" dedi.

Haberin Devamı

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

Yolcu Sevim Kurtuldu ise, "Sakarya’dan Edirne’ye gidiyorduk, bir sevinçle bir heyecanla bindik; ama başımıza bu felaket geldi. Rabbim bununla bıraksın çok büyük panik yaşadım. Elim ayağım titredi" diye konuştu.

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

Başakşehirde korku dolu anlar: Arızalanan tur otobüsü yandı Dehşet bir görüntüydü

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Başakşehir#Sakarya

BAKMADAN GEÇME!