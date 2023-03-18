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Başakşehir'de kaldırım taşıyla camları kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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#Hırsızlık#Başakşehir#Polis
Başakşehirde kaldırım taşıyla camları kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 10:24

Başakşehir'de camlarını kaldırım taşıyla kırdıkları iş yerlerinden hırsızlık yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte mağaza vitrin camlarını kırdığı ve hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kimliğini tespit ettiği diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Başakşehir'de 2 işyeri, bir oto hırsızlığı, Avcılar'da 1 iş yeri hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde bir otomobille işyeri önüne gelen şüphelilerin, ellerindeki kaldırım taşıyla işyerinin camlarını kırdıkları ardından içeri girip hırsızlık yaptıkları görüldü.

Başakşehirde kaldırım taşıyla camları kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından şüphelilerden biri Başakşehir'de tespit edildi. Olayın şüphelilerinden Azad K. (21) polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında 4 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapıldı.

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#Hırsızlık#Başakşehir#Polis

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