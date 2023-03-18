Başakşehir'de kaldırım taşıyla camları kırıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

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Hırsızlık Büro Amirliği tarafından Başakşehir'de 2 işyeri, bir oto hırsızlığı, Avcılar'da 1 iş yeri hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi. Görüntülerde bir otomobille işyeri önüne gelen şüphelilerin, ellerindeki kaldırım taşıyla işyerinin camlarını kırdıkları ardından içeri girip hırsızlık yaptıkları görüldü.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından şüphelilerden biri Başakşehir'de tespit edildi. Olayın şüphelilerinden Azad K. (21) polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında 4 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapıldı.