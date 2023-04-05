Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başakşehir'de İETT şoförüne yumruklu saldırı

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Trafik#Kavga
Başakşehirde İETT şoförüne yumruklu saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 11:04

BAŞAKŞEHİR'de park halindeki minibüsün aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Metrobüs-Çam-Şakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT'ye otobüsü Fatih Caddesi üzerinde park halindeki bir minibüsün aynasına çarptı. Olayı gören aracın sahibi ve oğlu halk otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları ise cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kavga vatandaşların ve polisin araya girmesiyle sonlandırıldı. İETT şoförü ve saldıranlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"İETT ŞOFÖRÜNÜN BURNU KANADI"

Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak yaşananları anlattı. AK, "Olay akşama doğru oldu. Kaldırım üzerine park eden yarım otobüs nedeni ile yol daraldı. İETT aracı geçerken yarım otobüsün aynasını sürterek geçti. Otobüs sahibi de sinirlendi tabi, oğluyla beraber İETT şoförüne saldırdılar. Daha sonra İETT şoförünün burnu kanadı. Sonra da polis gelip görgü tanıklarını da alarak karakola götürdü" dedi. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Trafik#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı

Birçoğumuz onu tanımıyoruz ama 50 yıl önce dünyayı değiştirdi! 'Bizim çok önemli olmadığımızı düşünüyorlardı'

#Cep Telefonu
Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı Kiracısına Evden çıkma diye yalvarmaya başladı

Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

#Kiracı
BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Damak çatlatan yemek tarifleri paylaşılmalı mı?

#Yemek Tarifleri