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Kaza, saat 20:30 sÄ±ralarÄ±nda BaÅŸakÅŸehir Gazi Mustafa Kemal BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. Fenertepe Ä°ETT peronlarÄ±ndan boÅŸ olarak seferine baÅŸlayan MevlÃ¼t KÄ±nay yÃ¶netimindeki otobÃ¼s, Gazi Mustafa Kemal BulvarÄ± Ã¼zerinde seyir halindeyken otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ KÄ±nay'Ä±n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ã¶nce ters ÅŸeride geÃ§ti. Daha sonra bariyerleri aÅŸan otobÃ¼s 7 metre yÃ¼kseklikten alt yola dÃ¼ÅŸtÃ¼. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine SaÄŸlÄ±k, Polis ve Ä°tfaiye ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã‡am-Sakura Åžehir Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. KÄ±nay'Ä±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, Kaza sonrasÄ± trafiÄŸe kapanan yan yol, otobÃ¼sÃ¼n Ã§ekiciler yardÄ±mÄ±yla yoldan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.Â

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"BOMBA GÄ°BÄ° BÄ°R ÅžEY PATLADI"

Olay yerine yaÅŸananlarÄ± anlatan Mustafa AslantÃ¼rk, "Evde laptopumla Ã§alÄ±ÅŸma yaparken eÅŸim 'Bomba gibi bir ÅŸey patladÄ±' dedi. BÃ¶lgeye yakÄ±n oturuyorum, koÅŸarak geldim. Bir de baktÄ±m ki bu mevcut kazayÄ± gÃ¶rdÃ¼m. BurasÄ± ana baba gÃ¼nÃ¼ olmuÅŸ, itfaiyeler, ambulanslar toplanmÄ±ÅŸ. Burada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi otobÃ¼s hem karÅŸÄ± ÅŸeride ters yÃ¶ne girmiÅŸ, hem de demirleri parÃ§alamÄ±ÅŸ aÅŸaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. Bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kursu eÄŸitmeni olarak Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ni Ã§ok kez aradÄ±m. 'Ä°ETT otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rleri otobÃ¼s kullanmasÄ±nÄ± bilmiyorlar, lÃ¼tfen sÃ¶yleyin suratlÄ± gitmesinler Ã§ok sÃ¼ratli gidiyorlar, lÃ¼zumsuz ÅŸerit deÄŸiÅŸtiriyorlar, taksileri solluyorlar' dedim. Sen bir otobÃ¼ssÃ¼n taksileri sollayamazsÄ±n" dedi.