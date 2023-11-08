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Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

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#Başakşehir#İETT#Otobüs
Başakşehirde İETT otobüsü alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 21:03

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm otobüsü sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi. 

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Yangın, saat 19.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İETT durağının önünde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TP 7837 plakalı körüklü İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine yolcular hemen tahliye edilirken, alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. 

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#Başakşehir#İETT#Otobüs

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