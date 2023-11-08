Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı

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Yangın, saat 19.30 sıralarında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İETT durağının önünde meydana geldi. Seyir halindeki 34 TP 7837 plakalı körüklü İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine yolcular hemen tahliye edilirken, alevler tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.