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Başakşehir'de dehşet! Önce teklifini reddeden kadını sonra kendini vurdu

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#İSTANBUL#Başakşehir#Polis
Başakşehirde dehşet Önce teklifini reddeden kadını sonra kendini vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 13:02

İstanbul Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki Ada Uzkul'a platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. Uzkul'un evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince silahla önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.

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Olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, Uzkul'un evine gitti. Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı.

Başından yaralanan yabancı uyruklu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Ada Uzkul da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. (DHA)

 

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#İSTANBUL#Başakşehir#Polis

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