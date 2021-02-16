MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşakşehir'de buzlu yolda kayan otomobil takla atıp, yuvarlandı
GeriGündem Başakşehir'de buzlu yolda kayan otomobil takla atıp, yuvarlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Şahin BOZKURT / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de buzlu yolda kayan otomobil takla atıp, yuvarlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir'de buzlu yolda kayan otomobil takla atıp, yuvarlandı
Abone Olgoogle-news

BAŞAKŞEHİR'de buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, eğimli araziye yuvarlandı. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Ezelhan Kartalmış'ın kontrolündeki 34 JY 2453 plakalı otomobil, yokuş aşağı yolda seyir halindeyken, kar sebebiyle kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sokağın sonundaki eğimli araziye yuvarlandı. Sürücü Ezelhan Kartalmış takla atan otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ezelhan Kartalmış'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle