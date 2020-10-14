Başakşehir Şehir Hastanesine nasıl gidilir? İşte hastaneden geçen İETT otobüs hatları
İstanbul'un ilk, Türkiye'nin dördüncü şehir hastanesi Başakşehir Şehir Hastanesinin ilk etabı açılarak hizmet vermeye başladı. 789 bin metrekare üzerine kurulu, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı mevcut. Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan hastaneye ulaşımın nasıl olduğu merak konusu oldu. Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gideceğini araştıran vatandaşlar, İETT ve diğer yollardan hastaneye ulaşımı sorguluyor. Peki, Başakşehir Şehir Hastanesine nasıl gidilir?
Üç ana bloktan oluşan Başakşehir Şehir Hastanesi, genel, çocuk, ortopedi, nöroloji, kadın doğum, KVC, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile psikiyatri hastanelerini de içinde barındırıyor. Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak. İstanbul'da yaşayan ve hastaneye randevu alarak gitmek isteyen vatandaşlar da hastanenin ulaşım yollarını sorguluyor. İşte, Başakşehir Şehir Hastanesine ulaşım hakkında bilgi...
BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİNE NASIL GİDİLİR?
Hastaneye ulaşım için İETT otobüslerini kullanabilirsiniz. İETT'nin internet sitesinde şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri yer alıyor.
Sitede paylaşılan seferler şöyle;
(MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent,
(79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü,
(79B) Kayaşehir-Bakırköy,
(MK22 )Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent,
(78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.
Hastanenin internet sitesinde yer alan ekran aracılığı ile de ulaşım yollarını sorgulayabilirsiniz.
8 HASTANE BİR ARADA
Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığı zaman bünyesinde 8 farklı hastaneyle hizmet verecek. Toplam 2 bin 682 yatak sayısı, branş hastanelerine göre farklı dağılıma sahip olacak.
Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, genel hastane 445, kadın doğum hastanesi 359, çocuk hastanesi 521, onkoloji hastanesi 367, kalp damar hastalıkları hastanesi 327, ortopedi-nöroloji hastanesi 311, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200, psikiyatri hastanesi 128 yatak ile hizmet verecek.
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