Başakşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları
Türkiye'nin sınırları içerisinde bulunan ilin her birinin kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Posta kodu elektronik bir şekilde konum bildirmek için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir. Başakşehir posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin posta kodları nedir? Sizler için derledik.
Türkiye 5 haneli posta kodlarına sahiptir. Her ilinin, her ilçesinin, her mahallesinin 5 haneli posta kodu bulunmaktadır.
Başakşehir Posta Kodu Kaçtır?
Başakşehir Türkiye'nin İstanbul ilinde bulunan bir ilçedir. İstanbul'un iki yakasından biri olan Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Başakşehir İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan en gelişmiş ilçelerinden biridir. Başakşehir ilçesinin posta kodu 34944'tür.
İstanbul'un İlçesi Başakşehir' in ve Mahallelerinin Posta Kodları
İstanbul ilçesi olan Başahşehir en gelişmiş ilçeler arasında bulunmaktadır. Bu ilçe iki yakadan biri olan Avrupa Yakasında yer almaktadır. Ulaşım yönünden rahat olan ilçelerden biridir. Bu ilçenin posta kodu 34944'tür. Bu ilçenin mahallerinin de kendilerine ait posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları ise şu şekildedir:
Altınşehir Mahallesi: 34494
Güvercintepe Mahallesi: 34494
Kayabaşı Mahallesi: 34494
Şahintepe Mahallesi: 34494
Başakşehir › Bahçeşehir: 34488
Bahçeşehir 1. kısım Mahallesi: 34488
Bahçeşehir 2. kısım Mahallesi: 34488
Başakşehir › Başakşehir: 34480
Başakşehir 2. etap Mahallesi: 34480
Başakşehir 5. etap Mahallesi: 34480
Başakşehir › İkitelli: 34490
Organize sanayi bölgesi: 34490
Ziya Gökalp Mahallesi: 34490
Başakşehir › Merkezköy: 34494
Şamlar Mahallesi: 34494 bu mahallelerinin posta kodları bu şekildedir.
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