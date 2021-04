Başakşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Türkiye 5 haneli posta kodlarına sahiptir. Her ilinin, her ilçesinin, her mahallesinin 5 haneli posta kodu bulunmaktadır.

Başakşehir Posta Kodu Kaçtır?

Başakşehir Türkiye'nin İstanbul ilinde bulunan bir ilçedir. İstanbul'un iki yakasından biri olan Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Başakşehir İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan en gelişmiş ilçelerinden biridir. Başakşehir ilçesinin posta kodu 34944'tür.

İstanbul'un İlçesi Başakşehir' in ve Mahallelerinin Posta Kodları

İstanbul ilçesi olan Başahşehir en gelişmiş ilçeler arasında bulunmaktadır. Bu ilçe iki yakadan biri olan Avrupa Yakasında yer almaktadır. Ulaşım yönünden rahat olan ilçelerden biridir. Bu ilçenin posta kodu 34944'tür. Bu ilçenin mahallerinin de kendilerine ait posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları ise şu şekildedir:

Altınşehir Mahallesi: 34494

Güvercintepe Mahallesi: 34494

Kayabaşı Mahallesi: 34494

Şahintepe Mahallesi: 34494

Başakşehir › Bahçeşehir: 34488

Bahçeşehir 1. kısım Mahallesi: 34488

Bahçeşehir 2. kısım Mahallesi: 34488

Başakşehir › Başakşehir: 34480

Başakşehir 2. etap Mahallesi: 34480

Başakşehir 5. etap Mahallesi: 34480

Başakşehir › İkitelli: 34490

Organize sanayi bölgesi: 34490

Ziya Gökalp Mahallesi: 34490

Başakşehir › Merkezköy: 34494

Şamlar Mahallesi: 34494 bu mahallelerinin posta kodları bu şekildedir.

