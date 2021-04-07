MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşakşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları
GeriGündem Başakşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:22 | Son Güncelleme:

Başakşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başakşehir Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin Posta Kodları

Türkiye'nin sınırları içerisinde bulunan ilin her birinin kendisine ait bir posta kodu bulunmaktadır. Posta kodu elektronik bir şekilde konum bildirmek için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir. Başakşehir posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Başakşehir'in ve mahallelerinin posta kodları nedir? Sizler için derledik.

Türkiye 5 haneli posta kodlarına sahiptir. Her ilinin, her ilçesinin, her mahallesinin 5 haneli posta kodu bulunmaktadır.

 Başakşehir Posta Kodu Kaçtır?

 Başakşehir Türkiye'nin İstanbul ilinde bulunan bir ilçedir. İstanbul'un iki yakasından biri olan Avrupa Yakasında bulunmaktadır. Başakşehir İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan en gelişmiş ilçelerinden biridir. Başakşehir ilçesinin posta kodu 34944'tür.

 İstanbul'un İlçesi Başakşehir' in ve Mahallelerinin Posta Kodları

 İstanbul ilçesi olan Başahşehir en gelişmiş ilçeler arasında bulunmaktadır. Bu ilçe iki yakadan biri olan Avrupa Yakasında yer almaktadır. Ulaşım yönünden rahat olan ilçelerden biridir. Bu ilçenin posta kodu 34944'tür. Bu ilçenin mahallerinin de kendilerine ait posta kodları bulunmaktadır. Bu mahalleler ve posta kodları ise şu şekildedir:

Altınşehir Mahallesi: 34494

Güvercintepe Mahallesi: 34494

Kayabaşı Mahallesi: 34494

Şahintepe Mahallesi: 34494

Başakşehir › Bahçeşehir: 34488

Bahçeşehir 1. kısım Mahallesi: 34488

Bahçeşehir 2. kısım Mahallesi: 34488

Başakşehir › Başakşehir: 34480

Başakşehir 2. etap Mahallesi: 34480

Başakşehir 5. etap Mahallesi: 34480

Başakşehir › İkitelli: 34490

Organize sanayi bölgesi: 34490

Ziya Gökalp Mahallesi: 34490

Başakşehir › Merkezköy: 34494

Şamlar Mahallesi: 34494 bu mahallelerinin posta kodları bu şekildedir. 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi