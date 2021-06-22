Barut nedir? Barut izi nasıl bulaşır?

Barut, enerjiyi biriktirmek, taşımak ve harekete geçirmek için kullanılan ilk teknolojilerden biridir.1800'lerin ikinci yarısı boyunca barut, güherçile, kükürt ve odun kömürünün bir karışımı olan "karabarut" anlamına geldi.Baruta ilk gönderme, geçici olarak 800'lerin ortasına tarihlenen bir Taocu metinden, Zhenyuan miaodao yaolüe'den bir bölüm olabilir. Günümüze kalan en eski barut formülleri 1040'lardan bir askeri kitapta, Wujing zongao'da bulunabilir. Bu kitaptaki üç formül en fazla %50 güherçile içerir; bu, patlama için yeterli değildir; ama yanıcı etki için yeterlidir. Patlayıcı barut için en uygun formül, %75 güherçile, %10 kükürt, %15 yumuşak odun kömürü içerir.



Çinliler barutu silah olarak ilk defa 904 yılında patlayıcı olarak kullandılar. Adını "uçan ateş" koymuşlardı. Ardından barut bombalarını mancınıklarda da kullanmaya başladılar. Barutun kayıtlı ilk itici güç olarak kullanılması 1132 yılında bambudan yapılmış toplarda kullanılması denemeleridir. Metal boruya sahip topların kullanımı 1268-1279 tarihleri arasında Moğollar ile Song Hanedanlığı arasındaki savaşta görülür.Barutun Araplar tarafından kullanılması 13. yüzyılda gerçekleşmiştir.Barutun Avrupa'ya nasıl geldiği hakkında fazla bir bilgi yoktur. Bazı tarihçiler İpek Yolu yoluyla geldiğine inanmakta, bir grup da, barutun Avrupa'da Çin'den bağımsız olarak icat edildiğini savunmaktadır.



Barutun Avrupa'ya nasıl geldiği hakkında fazla bir bilgi yoktur. Bazı tarihçiler İpek Yolu yoluyla geldiğine inanmakta, bir grup da, barutun Avrupa'da Çin'den bağımsız olarak icat edildiğini savunmaktadır.1846 yılında İtalya'da Soprero,İsveç'te Schönbein ve Fransa'da Böttger adlı kimyagerler ayrı ayrı çalışarak nitrogliserin ve nitroselüloz (veya pamuk barutu) adı verilen barut çeşidini buldular. Bu patlayıcılar olumlu olduğundan, birçok kişi bunları tekamül ettirmek için çaba sarf etti. 1886'da Fransız kimyager Vielle silahlarda kullanılabilen ilk dumansız barutu yaptı.

BARUT İZİ NASIL BULAŞIR?



Ateşli silah ateşlendiği zaman patlayan fişek ve fişek kapsülü içerisindeki patlayıcı madde artıkları ile silahın çalışması esnasında kovan, kapsül, mermi çekirdeği ve silahın hareketli bazı parçalarından koparak ayrılan metal parçalarından oluşan basınç ile atmosfere yayılarak çevreye bulaşırlar.



BARUTUN VÜCUDA VE KUMAŞA TEMAS ETMESİ



• Vücuda şiddetli temas sonucu oluşan yaralarda normalde is ve barut yara izinin içine girerken, kumaş is ve barutun kumaşın tabakaları arasında veya yaranın etrafındaki derinin üzerinde dağılımına ve böylece yaranın görünümünün kuvvetli temas yaralamasından hafif temas görünümüne dönüşmesine neden olur.

• Yakın temas yaralarda normalde deri üzerinde biriken is kumaş tarafından absorplanarak derinin sıcak gazlarla yanıp kavrulması kısmen veya tamamen önlenir. Sonuç olarak deride barut lekesinin olmaması uzaktan yaralama görünümlü orta menzilli yara görüntüsü verir.

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