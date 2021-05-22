MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBartın’ın ilk mavisi
GeriGündem Bartın’ın ilk mavisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ayhan ACAR / DHA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bartın’ın ilk mavisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bartın’ın ilk mavisi

Bartın Belediyesi, geçen yıl İnkum tatil beldesindeki plaja mavi bayrak için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’na başvurdu.

Mavi bayraklı plaj unvanına sahip olabilmek için 4 ana başlıkta, toplanan suyun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve engelli erişimi gibi 33 alt kriterle ilgili çalışma yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye'deki mavi bayrak almaya hak kazanan 519 plaj arasında Bartın İnkum plajının da 3 noktada bayrak aldığını açıkladı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “4 yıl öncesine kadar denize 14 bin ton atık akıyordu. Ancak, su arıtma tesisini faaliyete geçirerek bu atığın denize akmasını önledik. Bartın’ın ilk kez bir mavi bayraklı plajı oldu” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi