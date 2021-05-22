Bartın’ın ilk mavisi

Mavi bayraklı plaj unvanına sahip olabilmek için 4 ana başlıkta, toplanan suyun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve engelli erişimi gibi 33 alt kriterle ilgili çalışma yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye'deki mavi bayrak almaya hak kazanan 519 plaj arasında Bartın İnkum plajının da 3 noktada bayrak aldığını açıkladı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “4 yıl öncesine kadar denize 14 bin ton atık akıyordu. Ancak, su arıtma tesisini faaliyete geçirerek bu atığın denize akmasını önledik. Bartın’ın ilk kez bir mavi bayraklı plajı oldu” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara