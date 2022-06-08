Bartın'daki FETÖ operasyonunda balkondan atılan telefonların şifresi çözülmeye çalışılıyor

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin Bartın güncel yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenledi. Bartın, İstanbul, Karabük ve Isparta’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, şüphelilerin operasyon sırasında telefonlarını balkondan attıkları, ele geçirilen telefonların yüksek korumalı şifreye sahip olduğu, şifrelerin çözülmesi için gerekli çalışma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin telefonlarındaki şifreleme sisteminin geçmişte bilinen ByLock gibi özel programların dışında farklı bir sistem olduğu değerlendiriliyor.

Bu arada, şüphelilerin örgütü ayakta tutmak için cezaevinden çıkanlara yardım organizasyonu gerçekleştirdikleri, toplantı yaptıkları, yardım faaliyetlerini organize ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları tespit edildi.

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Sorguları süren şüpheliler dışında çok sayıda kişinin de ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildiği öğrenildi.