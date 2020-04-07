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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 13:17,Son Güncelleme:/

Bartın'da uyarılara rağmen caddeler doldu

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Bartın'da uyarılara rağmen caddeler doldu
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BARTIN'da, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına aldırış etmeyenler, caddeleri doldurdu. Ağda tatlısı satıcısının heykeline maske takılması ise dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan tüm uyarılara, evde kalınması çağrılarına rağmen Bartın’da yaşayanlar, caddeleri doldurdu. Polis ve zabıtanın uyarılarına rağmen sokakta maske takarak, gezenler, dikkat çekti. Özellikle banka önlerinde görevlendirilen polisler, sosyal mesafe kuralıyla ilgili halkı uyardı. Vatandaşın bu kurala uyduğu görüldü. Hükümet Caddesi üzerinde bulunan ağda tatlısı satıcısı heykeline maske takılması ise dikkat çekti.

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