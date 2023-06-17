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Bartın’da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı

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#Bartın#Şap Hastalığı#Hayvan Pazarı
Bartın’da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 15:37

Bartın’da hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle geçen günlerde 4 köy ile bir beldenin karantinaya alınmasının ardından hayvan pazarları da kapatıldı.

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Ulus ilçesi Buğurlar köyünde çarşamba günü şap hastalığı tespit edilince İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 köy ve Abdipaşa beldesi karantinaya alındı, bölgede 15 köyü kapsayan alan da gözetim bölgesi ilan edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde şap hastalığının görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bartın il genelinde şap hastalığı tespiti yapılması nedeniyle Bartın Merkez Akçamescit Hayvan Pazarı ile Ulus İlçesi Abdipaşa Beldesi Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Müdürlüğümüzce idari ve fenni tedbirler alınmış olup aşılama çalışmaları başlatılmıştır. Tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun gereğince 46 bin 159 TL. idari para cezası uygulanacaktır. İşletmenize hastalık bulaşma ihtimaline karşı hastalık sürecinde alınan tedbirlere uyulması, hayvanlarınıza şap aşısı yaptırılması önem arz etmektedir. Üreticilerimize ve tüm sektör paydaşlarına önemle duyurulur." 

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#Bartın#Şap Hastalığı#Hayvan Pazarı

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