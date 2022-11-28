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Bartın'da maden kazasının yaşandığı madendeki yangın sönme eğiliminde

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#Bartın#Amasra#Maden
Bartında maden kazasının yaşandığı madendeki yangın sönme eğiliminde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 13:03

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında süren yangın, faciadan 45 gün sonra sönme eğilimine girdi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim'de meydana gelen grizu faciasında 42 madenci hayatını kaybetti, 10 işçi de yaralandı. Eksi 320 kotundaki patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle eksi 250 kotuna 2 baraj, eksi 100 kotuna ise 1 baraj yapıldı. 3 baraj yeterli olmayınca eksi 100 katına 1 baraj daha yapılarak, yangının oksijen ile bağlantısı kesildi. Faciadan 45 gün sonra yangının sönme eğilimi içerisine girdiği belirtildi.

MADEN İŞÇİLERİ DÖNÜYOR

MADEN faciası sonrası izne ayrılan 539 işçiden 134'ü 18 Kasım'da işbaşı yaptı. Geriye kalan 405 işçi ise bu sabah 08.00-16.00 vardiyasına çağrıldı. Tüm işçilerin 1 hafta boyunca bu mesaiye geleceği, daha sonra 3 vardiyaya dönüleceği öğrenildi. İşbaşı yapan işçilerin çevre temizliği, iş güvenliği ve nakliyat konularında yeniden kursa tabi tutuldukları da belirtildi.

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#Bartın#Amasra#Maden

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