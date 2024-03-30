Bartın'da kafa kafaya kaza: 1 can kaybı, 1 yaralı

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Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Bartın- Karabük yolunun Kirazlıköprü barajı mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine giden Satı Kıraç (64) yönetimindeki 78 AJ 156 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cahit Dönmez (37) idaresindeki 34 JS 016 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda sıkışan Satı Kıraç ile Cahit Dönmez ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Satı Kıraç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cahit Dönmez'in yoğun bakımdaki tedavisi ise devam ediyor