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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

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Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

BARTIN'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bartında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Kaza, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Çamaltı köyünde meydana geldi. Ahmet Çomak (55) yönetimindeki 81 DL 223 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Tahsin Dağlı (31) yönetimindeki 74 DG 140 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ahmet Çomak ve babası Ahmet Çomak (75), Tahsin Dağlı ve eşi Yeliz Kezban Dağlı (30) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ahmet Çomak ve babası Ahmet Çomak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

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