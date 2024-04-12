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Bartın'da feci kaza: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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#Bartın#Motosiklet#Trafik Kazası
Bartında feci kaza: Kaldırıma çarpıp 150 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 09:31

Bartın’da sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet kaldırıma çarpıp, yaklaşık 150 metre sürüklendi. Sürücü Ömer Özyapı'nın (24) yaşamını yitirdiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, saat 05.30 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı mevkinde meydana geldi. Karabük istikametinden Bartın yönüne giden Ömer Özyapı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün virajda kontrolü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptı.

Hızla giden motosiklet çarpmanın ardından yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaşamını yitiren Özyapı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde çok sık kaza meydana geldiğini söyleyen mobilya dükkanı sahibi Ertan Bakır, tedbir alınmasını istedi. Motosikletin kaldırıma çarpması ve metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybeden Ömer Özyapı’nın motokurye olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bartın#Motosiklet#Trafik Kazası

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