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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişiye karantina uygulaması

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Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişiye karantina uygulaması
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BARTIN’a, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, şehir dışından izinsiz ve sahte belge düzenleyerek giren 11 kişi, 14 gün karantina süresi için yurtlara yerleştirildi.

Bartın Valiliği'nce bir süre önce Ramazan Bayramı ve yaz tatili için kente gelinmemesi istenirken, seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin de 14 gün yurtlarda karantinaya alınacağı uyarısında bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan köy yolları ve tali yollar kullanılarak, kente kaçak giriş yaptığı belirlenen 4 kişi, evlerinden alındı. Sahte mevsimlik tarım işçi belgesi düzenleterek gelen 3, izinsiz olarak gelen 4 kişi olmak üzere toplam 11 kişi, Çeşm-i Cihan Yurdu'na yerleştirilerek, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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