Bartın ve Zonguldak’ta elektrik kesintisi – Elektrikler ne zaman gelecek?

Vatandaşları elektrik kesintisi konusunda bilgilendiren Başkent Edaş tarafından yapılan açıklamada "Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz." denildi.

Edaş, operasyonel iş süreçlerine bağlı olarak planlı kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde küçük sapmalar olabileceğini belirtti.

ZONGULDAK MERKEZ



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Belde/Köy: KARADERE - Mahalle: ARSLANOĞLU

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