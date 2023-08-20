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Bartın İnkumu'nda tekne alabora oldu! 6 kişi kurtarıldı

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#Bartın#Tekne#Gezi
Bartın İnkumunda tekne alabora oldu 6 kişi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 17:23

Bartın'ın İnkumu beldesi sahilinde alabora olan gezi teknesindeki 6 kişilik aile, cankurtaran ve çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı.

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Tatil beldesi İnkumu'da etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu. Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi. (DHA)

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#Bartın#Tekne#Gezi

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