Bartın İnkumu'nda tekne alabora oldu! 6 kişi kurtarıldı

Haberin Devamı

Tatil beldesi İnkumu'da etkili olan kuvvetli rüzgar sırasında oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.00 sıralarında kıyıya 50 metre açıkta içinde 1'i çocuk, 6 kişinin bulunduğu gezi teknesi alabora oldu. Bölgedeki cankurtaranlar, kurtarma çalışması başlattı. Teknenin altında kalan 6 kişilik aile, çevredekilerin de yardımıyla kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Denizden çıkarılıp olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Devrilen tekne de halatla kıyıya çekildi. (DHA)