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Bartın açıklarındaki ‘PS VALETTA’ isimli gemide Türk mürettebat kayboldu! Denizde arama çalışması başlatıldı

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#Bartın#Gemi#Kayıp
Bartın açıklarındaki ‘PS VALETTA’ isimli gemide Türk mürettebat kayboldu Denizde arama çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 13:55

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığında seyir halindeki Malta bandralı ‘PS VALETTA’ isimli gemide, temizlik işlerinden sorumlu mürettebat olarak görev yapan M.Ş (26) kayboldu. Denize düştüğü değerlendirilen M.Ş.'nin bulunması için sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

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Rusya’nın Novorosssiyky Limanı'ndan İskenderun Limanı'na giden 180 metre uzunluğunda ve 23 Türk mürettabatın bulunduğu kuru yük gemisi dün Bartın’ın Kurucaşile ilçesinin 18 deniz mili açığından geçti. Uluslararası sularda gittiği sırada, temizlik işlerinden sorumlu olan Türk mürettebat M.Ş. gemide kayboldu.

Bartın açıklarındaki ‘PS VALETTA’ isimli gemide Türk mürettebat kayboldu Denizde arama çalışması başlatıldı

Diğer mürettebat gemide arama yaptı. Ancak M.Ş. bulunamadı. Gemi kaptanı, durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı Zonguldak, Amasra ve İnebolu'daki sahil güvenlik botları denizde arama yaptı.

Bartın açıklarındaki ‘PS VALETTA’ isimli gemide Türk mürettebat kayboldu Denizde arama çalışması başlatıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de havadan arama çalışmalarına destek verdi. Denize düştüğü üzerinde durulan mürettebatı arama çalışmaları sürerken, gemi de açıkta bekliyor.

Bartın açıklarındaki ‘PS VALETTA’ isimli gemide Türk mürettebat kayboldu Denizde arama çalışması başlatıldı

 

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#Bartın#Gemi#Kayıp

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