MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
GeriGündem Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN - DHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Abone Olgoogle-news

Burs'da kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Muhammet Akif İncel (50), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Bir börek firmasına ait Muhammet Akif İncel (50) yönetimindeki 34 JH 9336 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerler ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada, araçta sıkışan İncel, yaşamını yitirdi.

Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Muhammet Akif İncel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle