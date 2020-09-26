Bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Kaza, saat 07.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Dereçavuş mevkiinde meydana geldi. Bir börek firmasına ait Muhammet Akif İncel (50) yönetimindeki 34 JH 9336 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki beton bariyere çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerler ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada, araçta sıkışan İncel, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Muhammet Akif İncel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.