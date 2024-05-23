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Bariyerlere çarpan otomobildeki bebek hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Burdur
Bariyerlere çarpan otomobildeki bebek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 09:47

Burdur'un Ağlasun ilçesinde yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada henüz yaşını doldurmamış kız bebek yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

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Ağlasun ilçesi Isparta- Antalya kara yolu Çamlıdere köyü yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada Abdulkadir G. (57) yönetimindeki 07 YJ 144 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarpan otomobildeki bebek hayatını kaybetti

Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim G. (25), eşi Ceren G. (21) ve 2024 doğumlu bebekleri T.N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bariyerlere çarpan otomobildeki bebek hayatını kaybetti

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Yaralılar ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kız bebek T.N.G. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bariyerlere çarpan otomobildeki bebek hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Burdur

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