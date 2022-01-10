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Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı!

#Yolcu Otobüsü#Bariyer#Trafik Kazası
Bariyeri aşan yolcu otobüsü, köprüde asılı kaldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çakın yolcu otobüsü, bariyerleri kırarak, köprüde asılı kalması sonucu 2 kişi yaralandı.

 

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Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı tatil merkezi olan Kızkalesi’nde meydana geldi. Antalya - Kahramanmaraş seferini yapan Fatih G. yönetimindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Mintan Deresi üzerindeki köprünün demir bariyerini kıran otobüs, elektrik trafosuna çarparak köprü ile trafo arasında asılı kaldı. 20 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hasar gören trafo nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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