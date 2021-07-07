Bariyere çarptı: 2 ölü

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince, Irak uyruklu Yasir Abdulraheem Mohmood el Zuhairi ve kızı Rawasee Yasir Abdulraheem el Zuhairi’nin (7) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç ile Riyam Omar İbrahim (27), Yousif Hussein Abdulraheem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. 6 yaralı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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