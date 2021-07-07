Bariyere çarptı: 2 ölü
TEM Otoyolu’nun Sakarya’nın Sapanca ilçesi gişeleri mevkiinde, dün 04.30 sıralarında, Fatih Kılıç (45) yönetimindeki taksi, bir anda kontrolden çıkıp, yol ayrımındaki bariyere hızla çaptı.
Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerince, Irak uyruklu Yasir Abdulraheem Mohmood el Zuhairi ve kızı Rawasee Yasir Abdulraheem el Zuhairi’nin (7) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç ile Riyam Omar İbrahim (27), Yousif Hussein Abdulraheem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. 6 yaralı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.