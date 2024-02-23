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Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini ateşe verdi, o anlar kamerada

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#Kocaeli#Gebze#Benzin
Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini ateşe verdi, o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 21:30

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde B.U., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşının evinin etrafına benzin dökerek ateşe verdi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Gebze ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre B.U., bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden barışmak istedi. Barışma teklifi reddedilen B.U., eski kız arkadaşının oturduğu evininin etrafına benzin dökerek ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini ateşe verdi, o anlar kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde B.U.’nun evin etrafına benzin döktüğü anlar yer aldı. B.U.’nun önce ağzındaki sigarayı yaktığı, benzini tutuşturmasının ardından olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Barışmayı reddeden eski kız arkadaşının evini ateşe verdi, o anlar kamerada

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan B.U.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kocaeli#Gebze#Benzin

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