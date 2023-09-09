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Barış Pınarı’nda 7 terörist etkisiz: Zagros sorumlusu öldürüldü

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#Milli Savunma Bakanlığı#Barış Pınarı#Terörist
Barış Pınarı’nda 7 terörist etkisiz: Zagros sorumlusu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir Operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li Terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi” denildi. Temmuz ayı başında Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde TSK tarafından etkisiz hale getirilen PKK’nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel’in kimliği de teşhis edildi. Terörist Yüksel’in cesedi dün ele geçirilirken, DNA testi ile kimlik tespitinin netlik kazandığı bildirildi. 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Barış Pınarı#Terörist

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