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Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde kahreden kaza! Bir binbaşı şehit oldu

#MSB#Barış Pınarı Harekat Bölgesi#Şehit
Barış Pınarı Harekat Bölgesinde kahreden kaza Bir binbaşı şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Tel Abyad kentinde görev yapan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım’ın, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit oldu. Silah arkadaşlarını yasa boğan şehit binbaşının cenazesi Suriye’den, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehide kendisi ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, şehit binbaşı Mete Yıldırım’ın yarın sabah GAP Havaalanında düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara’ya uğurlanacağını duyurdu.

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#MSB#Barış Pınarı Harekat Bölgesi#Şehit

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