Barış Pehlivan’ın davası düştü

Haberin Devamı

Gazeteci Barış Pehlivan, Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun şehit edilmesine ilişkin davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkmıştı. Barış Pehlivan hakkında Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’e hakaret suçundan yeniden dava açılmış ve denetimli serbestliği kaldırılarak 15 Ağustos 2023’te yeniden cezaevine girmişti. Pehlivan’ın cezaevine yeniden girmesine neden olan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava müşteki Aydıner’in şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. Pehlivan, “İnfaz Hâkimliği’nin hemen bu davadaki karara göre hakkımda özgürlük kararı vermesi gerekiyor. Süreci hepimiz bekleyeceğiz” dedi.