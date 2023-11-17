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Barış Pehlivan’ın davası düştü

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#Barış Pehlivan#DAVA#MAHKEME
Barış Pehlivan’ın davası düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

Gazeteci Barış Pehlivan ’Kamu görevlisine hakaret’ suçundan yargılandığı davada müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü.

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Gazeteci Barış Pehlivan, Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun şehit edilmesine ilişkin davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış, 6 ay hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkmıştı. Barış Pehlivan hakkında Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner’e hakaret suçundan yeniden dava açılmış ve denetimli serbestliği kaldırılarak 15 Ağustos 2023’te yeniden cezaevine girmişti. Pehlivan’ın cezaevine yeniden girmesine neden olan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava müşteki Aydıner’in şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düştü. Pehlivan, “İnfaz Hâkimliği’nin hemen bu davadaki karara göre hakkımda özgürlük kararı vermesi gerekiyor. Süreci hepimiz bekleyeceğiz” dedi. 

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#Barış Pehlivan#DAVA#MAHKEME

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