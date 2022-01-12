Barınağı sel aldı

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Orman yangınları sonrasında oluşan çoraklık çamura dönüştü; ağaçların dalları, tomruklar ve kütükler derelerin önünü tıkayarak yerleşim yerlerinde sellere yol açtı. O yerlerden biri de Marmaris’in Hisarönü beldesinde gönüllülerin emekleriyle kurulmuş olan hayvan barınağı oldu. 80 hayvanın yaşadığı Hisarönü Barınağı gönüllüsü Nazlı Tırıs, “Uyutulmaktan son anda kurtarılan, çöplükten çıkan çocuklarımız burada.

Ancak arazi şu anda selden ötürü ciddi derecede zarar gördü. Mamalar ıslandı. Arazide dizimize kadar gelen bir su birikintisi var. Köpeklerin altına serdiğimiz battaniyeler, yorganlar hepsi sırılsıklam. Hem yetkililerin hem gönüllülerin yardımlarını bekliyoruz” dedi.