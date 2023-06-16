×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Barakadaki vahşetten ihanet çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Fahrullah Özdemir#Padine Avcı#Ayhan Avcı
Barakadaki vahşetten ihanet çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

ERZURUM Aziziye’de 10 Haziran’da Fahrullah Özdemir (47) ile birlikte jandarmayı arayan Gürcistan uyruklu Padine Avcı (35), eşi Ayhan Avcı’yı (47) güvercin beslediği tarlasındaki barakada ölü buldukları ihbarında bulundu.

Haberin Devamı

Jandarma ekipleri, Avcı’nın keskin bir aletle boyun ve baş bölgesine vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde ifade veren Padine Avcı, “Ayhan, telefonda tartışıyordu. Eşim, ‘Bu meseleyi halledip geleceğim’ dedi. Gece eve gelmedi. Eşimin arkadaşı Fahrullah Özdemir’i aradım. Birlikte kulübeye bakmak istedik. Eşim hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu” dedi.

Barakadaki vahşetten ihanet çıktı
Padine Avcı

Padine Avcı ve şüpheli sıfatıyla sorguya alındı. Özdemir’in Padine Avcı’ya yaklaşımı nedeniyle Ayhan Avcı’nın rahatsızlık duyduğu, bu nedenle tartışma çıktığı belirlendi. Tartışma sonrası barakaya giren Özdemir ve Padine Avcı’nın, Ayhan Avcı’yı kürekle vurarak bayılttıktan sonra balta ve tırpanla başına vurarak öldürdükleri tespit edildi. 2 şüpheli, tutuklandı.

Haberin Devamı

Barakadaki vahşetten ihanet çıktı
Fahrullah Özdemir

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrullah Özdemir#Padine Avcı#Ayhan Avcı

BAKMADAN GEÇME!

Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık
10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

10 yılda 375 bin kilometre yol yaptı... Dünyayı uçmadan gezen adam Thor Pedersen

#Seyahat