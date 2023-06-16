Barakadaki vahşetten ihanet çıktı

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Jandarma ekipleri, Avcı’nın keskin bir aletle boyun ve baş bölgesine vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde ifade veren Padine Avcı, “Ayhan, telefonda tartışıyordu. Eşim, ‘Bu meseleyi halledip geleceğim’ dedi. Gece eve gelmedi. Eşimin arkadaşı Fahrullah Özdemir’i aradım. Birlikte kulübeye bakmak istedik. Eşim hareketsiz bir şekilde yerde yatıyordu” dedi.

Padine Avcı

Padine Avcı ve şüpheli sıfatıyla sorguya alındı. Özdemir’in Padine Avcı’ya yaklaşımı nedeniyle Ayhan Avcı’nın rahatsızlık duyduğu, bu nedenle tartışma çıktığı belirlendi. Tartışma sonrası barakaya giren Özdemir ve Padine Avcı’nın, Ayhan Avcı’yı kürekle vurarak bayılttıktan sonra balta ve tırpanla başına vurarak öldürdükleri tespit edildi. 2 şüpheli, tutuklandı.

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