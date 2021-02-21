İstanbul baraj doluluk oranları hakkında açıklama! 6 ay sonra ilk kez…

İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKi verilerine göre, kent genelindeki barajların doluluğu yüzde 50,56'ya yükseldi.

Geçtiğimiz hafta boyunca kar yağışları barajların doluluğunu 6 ay sonra ilk kez dün yüzde 50'nin üzerine taşımıştı.

Barajlarda kar yağışlarının etkisiyle son 10 günde 5 puanlık artış görüldü.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

DRONLA GÖRÜNTÜLENEN NİLÜFER BARAJI'NDAKİ DOLULUK YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Öte yandan, Meteoroloji verilerine göre Bursa, son 100 yılın en kurak 5’inci yılını geride bıraktı. Geçen hafta yaşanan yağışlarla kentteki barajlar suyla doldu. Geçen ay başlayan mevsim normallerinin üstünde kar yağışı ve yağmur Bursa’ya beklenen can suyunu taşıdı. Kentin en önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı’nda drone'la yapılan çekimlerde son kaydedilen yağışların ardından su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığı saptandı.

‘YAĞIŞLAR BARAJLARI DOLDURDU’

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Geçen yılın sonunda başlayan yağışlar su miktarını artırdı. Şehrin içme su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynakların başında gelen Nilüfer Barajı’nda ki seviye yüzde 27’ye yükseldi. Doğancı Barajı’nda su seviyesi ise yüzde 34’e çıktı. Son hafta yağan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Yılın ilk haftasındaki yağışlar kentin su ihtiyacını rahatlıkla 5 ay karşılayacak seviyededir.”

KURAKLIK KORKUTTU

Yetkililer, geçen yılın ortalarında beklenen yağış miktarının şehre düşmemesi nedeniyle kuraklık korkusu yaşandığını hatırlattı. Bursa’da, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarı nedeniyle geçen aya kadar kentin 75 günlük suyu kaldığını açıklandı. 2009 yılından bu yana Nilüfer Barajı’ndaki su seviyesinin en aza indiği dönem 2020 yılı olarak kaydedildi.