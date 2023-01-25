Barajlarda sular Ã§ekildi, atÄ±klar gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±

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Ä°stanbul Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (Ä°SKÄ°) verilerine gÃ¶re, Ä°stanbul'a su saÄŸlayan barajlardaki su seviyesi dÃ¼ÅŸmeye devam ediyor. BugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranÄ± yÃ¼zde 29.65 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Barajlarda sularÄ±n Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan Ä°BB ekiplerince Ã§evre temizleme planÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Bu kapsamda Terkos BarajÄ±, Alibey BarajÄ±, Ã–merli BarajÄ±, ElmalÄ± BarajÄ±, SazlÄ±dere BarajÄ±, DarlÄ±k BarajÄ± ve BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece BarajÄ± temizlenmeye baÅŸlandÄ±. Ekipler, ilk gÃ¼n 74 araÃ§ ve 420 personelle sahaya indi. Ä°htiyaca gÃ¶re personel sayÄ±sÄ±nÄ± 476'ya yÃ¼kseltip, 83 araca Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Toplanan Ã§Ã¶plerin geri kazanÄ±m ve kompost tesisine gÃ¶nderilerek, deÄŸerlendirileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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Baraj temizliÄŸinin yaklaÅŸÄ±k bir hafta iÃ§inde tamamlamasÄ± bekleniyor.