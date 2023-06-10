Barajlarda artış var... İçme suyu oranı yüzde 2.5 yükseldi

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DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü baraj doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre barajlar, İstanbul’da yüzde 47.6, Ankara’da yüzde 39.3, İzmir’de yüzde 21.5, Bursa’da ise yüzde 98.8 oranında dolu. Ülke genelinde içme suyu barajlarındaki su oranı yüzde 2.5 arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan verilen bilgi şöyle:

İÇME SUYU YÜZDE 49

“1 Ekim 2022 - 7 Haziran 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 7.4 oranında azalma ve 2022 su yılına göre de yüzde 0.4 oranında azalma meydana geldi. 430 adet günlük izlemesi yapılan barajlarda (düzenlenmiş doğal göller hariç) yüzde 58 aktif doluluk bulunuyor. Geçen yıl aynı tarihte doluluk oranı yüzde 53 idi. 430 adet barajda 149 milyar m3 su bulunuyor. 303 adet sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 51 olup, geçen yıl aynı tarihte yüzde 6 oranında daha fazla su bulunuyordu. 115 adet içme suyu barajında aktif doluluk oranı yüzde 49 olup, geçen yıl aynı tarihten yüzde 2.5 oranında daha fazla su mevcut. 150 adet enerji maksatlı barajda da aktif doluluk oranı yüzde 61 olup, geçen yıl aynı tarihte yüzde 7 oranında daha fazla su bulunuyor.

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Geçen sene Bursa’nın barajlarında yüzde 72.4 olan su seviyesi, ciddi artışla yüzde 98.8’e yükseldi.

İSTANBUL’DA DÜŞÜŞ

7 Haziran 2023 itibarıyla İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 47.6, Ankara’da yüzde 39.3, İzmir’de yüzde 21.5, Bursa’da yüzde 98.8, Türkiye genelinde yüzde 49 olarak belirlendi. Bir yıl önce aynı tarihteki (7 Haziran 2022) baraj doluluk oranları ise İstanbul yüzde 76.5, Ankara yüzde 32.1, İzmir 27.1, Bursa 72.4, Türkiye genelinde 46.5 olarak açıklanmıştı.”