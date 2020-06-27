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Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman) (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 23:46,Son Güncelleme:

Baraja giren genç boğuldu

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Baraja giren genç boğuldu
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek için baraja giren Mehmet Samet Avseren (22) boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Samet Avseren, serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Avseren'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayı duyup baraj kenarına gelen Avseren’in yakınları ise cesedin çıkarıldığı anda gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

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