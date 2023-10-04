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Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

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#Adana#Define#Augusta Antik Kenti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 09:32

Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü. Roma dönemine ait Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü yeniden gün yüzüne çıkarken, köy halkı definecilerin kazı yapmak için zaman zaman bölgeye geldiğini ancak jandarmanın geçit vermediğini söyledi.

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Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan ve tarihi M.Ö. 58-M.S. 29 yılları arasına dayanan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kaldı. Antik kentten geriye ise Adana Müzesi'ndeki bir Medusalı lahit, o döneme ait sikkeler ile arkeolog Mahmut Akok'un bıraktığı çizim, not ve fotoğrafları kaldı.

Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

Uzun yıllardır sular altında olan ve varlığından çoğu Adanalının haberdar olmadığı antik kent, en son 2021 yılında baraj sularının azalmasıyla ortaya çıktı. Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, bu sene de gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi. Bir bölümü ortaya çıkan ve yarımada şekline benzeyen antik kent, doğaseverleri ve maceraperestleri muhteşem manzarasıyla etkiliyor.

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

DEFİNECİLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Ancak baraj sularının çekilmesini fırsat bilen bazı defineciler, iddiaya göre antik kentin çevresinde kazı yapmaya kalktı. Karaömerli Mahallesi Muhtarı Rasim Şahin ve mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde defineciler yakalanarak, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim edildi. Öte yandan jandarma ekipleri de barajda su seviyesi düştüğü için zaman zaman antik kentin çevresinde devriye atarak definecilere geçit vermiyor.

Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

“ANTİK KENTTE DETAYLI ÇALIŞMA YAPILMADI”

Mahalle sakinlerinden Bekir Güllü, büyüklerinin antik kenti hatırladığını ve çok büyük bir alan olduğunu söyledi. Güllü, “Dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla antik kentte zindan odalarının olduğunu belirtirlerdi. Antik kentin çoğu kısımları sular altında kaldı ama amfi tiyatro kısmı su üstüne çıktı. Bu zamana kadar antik kentte çalışma yapılmadı. Sadece birkaç arkeolog ve maceraperest gelerek incelemelerde bulundu” ifadelerini kullandı.

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

“ANTİK KENT, DEFİNECİLER TARAFINDAN TEHLİKE ALTINDA”

Barajın suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan antik kentin definecilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Güllü, “Barajdaki suyun çekilmesi sonucunda ortaya çıkan Augusta Antik Kenti, defineciler tarafından tehlike altına girdi. Antik kentin gün yüzüne çıkmasından bugüne kadar defineciler tarafından birkaç defa kazı girişiminde bulunuldu.

Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

Definecilere göz açtırmıyoruz. Burası şehir merkezine yakın ve köyün giriş ve çıkışları köy sakinlerine yakın olduğu için kolay kolay defineciler burada kazı yapamaz” dedi.

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Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

“ANTİK KENTİ DEĞERLENDİRMELİYİZ”

8 yaşından bu yana antik kenti bildiğini anlatan Muzaffer Yılmaz (62), “Antik kentte balık tutmaya gelirdik. Kulaktan dolma bilgilerle buranın kilise ve tiyatro salonu olduğunu biliyoruz. Antik kentte araştırmalar ve incelemelerde bulunulsun. Buradan çıkan değerler ülkemize ve ekonomiye katkı sağlayabilir” diye konuştu.

Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

Baraj suları çekilince ortaya çıktı... Definecilerin talanına uğruyor

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#Adana#Define#Augusta Antik Kenti

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