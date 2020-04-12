Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp

Olay, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Yeni tip Corona Virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı tekneyle suya açıldı.

İddiaya göre gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı.

Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek veriyor.