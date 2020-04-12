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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ(Osmaniye) (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 16:47,Son Güncelleme:

Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp

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Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen Aslantaş Baraj Gölü'ne tekneyle açılan Mustafa Sarıdal (18), teknenin batması sonucu gölde kayboldu.

Olay, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Yeni tip Corona Virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı tekneyle suya açıldı.

İddiaya göre gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı.

Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek veriyor.

Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp

 

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