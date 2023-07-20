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Baraj göletindeki cesedin kimliği belli oldu

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#Tokat#Baraj Gölü#Reşadiye
Baraj göletindeki cesedin kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 13:06

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hidroelektrik santralinin göletinde bulunan erkek cesedinin 12 Temmuz’dan beri kayıp olan Barış Çatal’a (29) ait olduğu belirlendi.

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Reşadiye ilçesine bağlı Mutluca köyü yakınlarında hidroelektrik santralinin göletinde dün saat 10.30 sıralarında erkek cesedi görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Baraj göletindeki cesedin kimliği belli oldu

AFAD ekiplerinin botla yaptığı çalışma ile sudan çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin 8 gün önce telefonunu ve cüzdanını evde bırakıp, ortadan kaybolan Barış Çatal’a ait olduğu belirlendi. Barış Çatal’ın ailesi cesedi teşhis etti.

Baraj göletindeki cesedin kimliği belli oldu

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Seher Kolkaya ve Cemal Çatal’ın 2 çocuğundan biri olan Barış Çatal’ın ilçede elektrik dağıtım şirketinde çalıştığı, ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

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#Tokat#Baraj Gölü#Reşadiye