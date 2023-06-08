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Bar çetesi çökertildi

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#Suç Örgütü Kurma#Emniyet#Kayseri
Bar çetesi çökertildi
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 07:00

İstanbul Beyoğlu’nda geçen yıl AVM’deki bir bara giden H.İ.K., bar çalışanları ile arasında ‘omuz atma’ tartışması çıktı.

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Görevliler, H.İ.K.’yi yaka paça asansöre bindirdi. Bir odaya kapatılan H.İ.K., sabaha kadar darp edildi, burnu kırıldı.

5 İLDE OPERASYON

Yapılan araştırmada 16 kişinin isimleri deşifre edildi. Bar sahibi Ö.O.’nun liderliğindeki suç örgütüne yönelik dün sabah İstanbul, Kayseri, Hatay, Karabük ve Antalya’da düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. Şüpheliler ‘suç örgütü kurma, suç örgütü üyesi olma, yağma, kasten yaralama, tehdit ve silah teşhir etme’ suçlarından emniyette sorguya alındı.

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#Suç Örgütü Kurma#Emniyet#Kayseri

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