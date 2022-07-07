Banyodan röntgene 7 yıl istendi

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Ramazan K. dışarı çıktığında, yerde çömelmiş halde camdan içeri bakan Muhammed Çelik’i gördü. Kaçmaya çalışan Muhammed Çelik’i yakalayan Ramazan K. polise teslim etti. Muhammed Çelik’in üst aramasını yapan polisler, cebinde kadın iç çamaşırları buldu. Muhammed Çelik sevk edildiği adliyede tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Çelik’in Kezban K.’nin fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiğini belirterek ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘cinsel taciz’, ‘mala zarar verme’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.