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Banyodan röntgene 7 yıl istendi

#İstanbul#Muhammed Çelik#Sapık
Banyodan röntgene 7 yıl istendi

Kezban K. İstanbul Maltepe’deki bir apartmanın bodrum katında oturuyordu. 7 Haziran 2022 günü saat 07.30 sıralarında banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyo penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.’ye söyledi.

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Ramazan K. dışarı çıktığında, yerde çömelmiş halde camdan içeri bakan Muhammed Çelik’i gördü. Kaçmaya çalışan Muhammed Çelik’i yakalayan Ramazan K. polise teslim etti. Muhammed Çelik’in üst aramasını yapan polisler, cebinde kadın iç çamaşırları buldu. Muhammed Çelik sevk edildiği adliyede tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Çelik’in Kezban K.’nin fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiğini belirterek ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘cinsel taciz’, ‘mala zarar verme’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

 

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#İstanbul#Muhammed Çelik#Sapık

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