Banyoda sır ölüm

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında oturan ve bir süre önce ameliyat olan Peruze Atılgan, kendisine yardımcı olmaları için oğlu Volkan Atılgan (36) ve gelini Sevim Atılgan’ı (30) yanına çağırdı. Önceki gece çiftin uzun süre banyoda kaldığını fark eden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı. Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, oğlu ve gelinini yerde hareketsiz buldu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen Atılgan çiftinin cansız bedenleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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