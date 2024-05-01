Banyoda cinayet

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Samsun Atakum’da önceki gece, Ertuğrul Temiz (39), evde birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş (44) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Gülcan Güneş banyoya girdi. Ertuğrul Temiz de peşinden giderek Gülcan Güneş’i başından vurduktan sonra küçük çocuğu da alıp kaçtı. Ertuğrul Temiz, bir süre sonra ablasını telefonla arayarak sevgilisi Gülcan’ı vurduğunu söylemesi üzerine ihbarla eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, banyoda Gülcan Güneş kanlar içinde bulundu. Polis ekipleri, Ertuğrul Temiz’i yakalayıp gözaltına aldı. Ertuğrul Temiz’in, 3 yaşındaki oğlunu yakalanmadan önce ablasına bıraktığı öğrenildi. Ertuğrul Temiz emniyetteki ifadesinde, “Vücudunun bazı noktalarında morluklar olduğunu gördüm. Aldatıldığımı düşündüm, tartışma büyüyünce tabancayla vurdum” dedi. Ertuğrul Temiz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Temiz’in oğlu ise ekipler tarafından devlet koruması altına alındı.