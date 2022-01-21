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Banyo kavgası kanlı bitti! Saldırgan bıçakla saldırdı

#Antalya#Banyo#Saldırı

Antalya'da pansiyonda banyo sırası yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Ramazan Ö. (36), Süreyya Pıhlız’ı (52) boğazından bıçakladı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı 459 sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda kalan Ramazan Ö. ve Süreyya Pıhlız arasında banyo bekleme sırası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ö., bıçakla Süreyya Pıhlız’ı boğazından yaraladı. Pıhlız, pansiyonun dış kapısına kadar giderek yardım istedi. Durumu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen motorize yunus timleri, pansiyon kapısının önünde boğazını tutan Pıhlız’a tampon yaptı.

Banyo kavgası kanlı bitti Saldırgan bıçakla saldırdı

İLK YARDIMI POLİS YAPTI

Yunus timleri yaklaşık 20 dakika boyunca Süreyya Pıhlız’ın boğazına tampon uygularken, bir vatandaş ise pansiyon içerisinden aldığı havluyu Pıhlız’ın üzerine örttü. Olay bölgesine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pıhlız’ı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Pansiyon içerisinde gözaltına alınan Ramazan Ö. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

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#Antalya#Banyo#Saldırı

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