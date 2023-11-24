Banu Parlak’tan Glock savunması: Güzellik merkezim 2 kez kurşunlandı. Can güvenliğimi sağlamak için silah aldım.

Haberin Devamı

Bu paylaşımın ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında Banu Parlak hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine polis ekipleri önceki gün akşam saatlerinde Banu Parlak’ı İstanbul Beylikdüzü’ndeki evine giderek gözaltına aldı. Evde yapılan aramada da ruhsatsız Glock tabanca ve bu tabancaya ait 9 mermi ele geçti. Banu Parlak, yapılan sağlık kontrolünün ardından da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Banu Parlak’tan ele geçen tabanca incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi.

‘120 BİN LİRA ÖDEDİM’

Banu Parlak, emniyetteki ifadesinde, “Sosyal medyada paylaştığım tabancalı görüntü 1.5 yıl öncesine aittir. Tabanca işlem yaptırmak için işyerime gelen bir müşterime aitti. Ancak gerçek silah değildi” dedi. Banu Parlak, evinde bulunan ruhsatsız Glock’la ilgili de “Başakşehir’deki güzellik merkezim 2 kez kurşunlandı. Bu sebeple, can güvenliğimi sağlamak için silah almak istedim. Ruhsat işlemleri uzun süreceği için böyle bir yola başvurdum. İnternet üzerinden tanımadığım birinden silah aldım. Bu silah için 120 bin lira ödedim. Silahı ikametimde muhafaza ettim. Bulunduğu çekmeceden hiç çıkarmadım. Yanımda taşımadım. İşyerim kurşunlandıktan 3 gün sonra satın aldım” diye konuştu.

Haberin Devamı

Öte yandan Dilan ve Engin Polat çiftinin de arasında bulunduğu 14 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polat ailesinin muhasebe ve hukuk danışmanlığı yapan ve itirafçı olan Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklandı.

KOŞARAK UZAKLAŞTI

Emniyette sorgusu tamamlanan Banu Parlak, dün sabah saatlerinde ters kelepçe takılarak ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık, Parlak’ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı. Banu Parlak, Dilan Polat’ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından Dilan Polat’ın kelepçeli halini taklit ederek dalga geçtiği paylaşımlar da yapmıştı.