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Banu Parlak'ın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlemişti! 5 şüpheli tutuklandı

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#Bahçeşehir#Banu Parlak#Güzellik Merkezi
Banu Parlakın güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlemişti 5 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 10:12

İstanbul Bahçeşehir’de şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezi aynı gün içinde iki kez kurşunlanmıştı. Saldırıya yönelik 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda Şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kurşunlanmıştı. Aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana gelmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilere karşı 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

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#Bahçeşehir#Banu Parlak#Güzellik Merkezi

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